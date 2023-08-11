Канчельскис рассказал, в каком случае Головин мог бы рассмотреть вариант возвращения в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы рассмотреть вариант возвращения в Российскую Премьер-Лигу, если бы местные клубы выступали в еврокубках. А сейчас, по мнению Канчельскиса, Головин должен верить, что получит предложения от топ-клубов.

«Если к Головину будет интерес из более сильных команд, то рассмотрят, и для него самого это будет интересно. «Монако» — клуб, который ставит перед собой высокие задачи. Если Александр будет продолжать так же играть, покажет достойную игру, то, наверное, у него будут предложения.

Не каждому дано играть в «Монако». Возвращение в РПЛ? Зачем? Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем?

Если бы российские клубы играли в еврокубках, то можно было бы рассматривать вариант возвращения. Ему нужно самому верить, что у него будут предложения из более сильных команд. Было же предложение от «Боруссии» из Дортмунда», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.