Канчельскис рассказал, в каком случае Головин мог бы рассмотреть вариант возвращения в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы рассмотреть вариант возвращения в Российскую Премьер-Лигу, если бы местные клубы выступали в еврокубках. А сейчас, по мнению Канчельскиса, Головин должен верить, что получит предложения от топ-клубов.
«Если к Головину будет интерес из более сильных команд, то рассмотрят, и для него самого это будет интересно. «Монако» — клуб, который ставит перед собой высокие задачи. Если Александр будет продолжать так же играть, покажет достойную игру, то, наверное, у него будут предложения.
Не каждому дано играть в «Монако». Возвращение в РПЛ? Зачем? Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем?
Если бы российские клубы играли в еврокубках, то можно было бы рассматривать вариант возвращения. Ему нужно самому верить, что у него будут предложения из более сильных команд. Было же предложение от «Боруссии» из Дортмунда», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 11 августа 2023
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