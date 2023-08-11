Президент «Торино» опроверг информацию о заинтересованности в Малиновском
Поделиться
Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что его клуб не вёл никаких переговоров по трансферу украинского полузащитника французского «Марселя» Руслана Малиновского.
«Я не знаю, откуда взялись слухи о Руслане Малиновском. Я могу гарантировать, что его нет в нашем списке интересов. Мы не вели переговоров с «Марселем» о его трансфере», — приводит слова Каиро журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
30-летний Малиновский был выкуплен «Марселем» у «Аталанты» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт Малиновского с «Марселем» рассчитан до июня 2026 года.
В прошлом сезоне Малиновский сыграл 38 матчей за «Аталанту» и «Марсель» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Комментарии
- 11 августа 2023
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:36
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
08:04
-
08:00
-
07:38
-
07:36
-
07:23
-
07:14
-
06:48
-
06:32
-
06:17
-
05:48
-
05:37
-
05:31
Партнерский контент