Президент «Торино» опроверг информацию о заинтересованности в Малиновском

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что его клуб не вёл никаких переговоров по трансферу украинского полузащитника французского «Марселя» Руслана Малиновского.

«Я не знаю, откуда взялись слухи о Руслане Малиновском. Я могу гарантировать, что его нет в нашем списке интересов. Мы не вели переговоров с «Марселем» о его трансфере», — приводит слова Каиро журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

30-летний Малиновский был выкуплен «Марселем» у «Аталанты» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт Малиновского с «Марселем» рассчитан до июня 2026 года.

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 38 матчей за «Аталанту» и «Марсель» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.