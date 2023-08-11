Легендарный вратарь «Баварии»: нам не нужны Кепа или де Хеа, пустите Ульрайха в ворота!

Легендарный вратарь «Баварии» Зепп Майер критически отнёсся к слухам о том, что мюнхенский клуб ищет нового голкипера. Экс-футболист заявил, что мюнхенцам не нужен новый страж ворот, так как в команде уже есть Свен Ульрайх.
«Был бы Кепа Аррисабалага подходящим вратарём для «Баварии»? Я не хочу слышать такие имена и тем более комментировать их. Он, конечно, очень хороший вратарь, но я повторюсь: пустите Ульрайха в ворота! «Баварии» не нужен новый вратарь. Когда я читаю обо всех этих именах, хватаюсь за голову. Прекратите это! «Баварии» нужна сильная оборона.
Боно и де Хеа? Я считаю этих ребят лучшими вратарями в мире, но моё мнение не меняется. У «Баварии» есть первоклассный вратарь, ей не нужны Боно, Аррисабалага или де Хеа. Точка», — приводит слова Майера Sport1.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке
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