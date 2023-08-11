Кейн находится в аэропорту Лондона, «Тоттенхэм» пытается пересмотреть сделку с «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн всё ещё не может вылететь из Лондона в Мюнхен для прохождения медосмотра для перехода в «Баварию». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Кейн со своими представителями уже находятся в аэропорту Лондона, однако вылет задерживается из-за того, что «Тоттенхэм» пытается внести небольшие изменения в условия сделки с «Баварией».
Также на текущем положении Кейна сказывается то, что владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви сейчас находится в США, что вызывает проблемы из-за разницы во времени.
Ранее сообщалось, что Кейн сегодня вылетит в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию». Форвард может дебютировать в новой команде уже завтра, 12 августа, в игре с «РБ Лейпциг» за Суперкубок Германии.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти
- 11 августа 2023
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