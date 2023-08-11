Легендарный вратарь «Баварии» рассказал, почему в Германии нет хороших молодых голкиперов

Легендарный вратарь мюнхенской «Баварии» Зепп Майер рассказал, почему в Германии давно не появлялось новых молодых голкиперов. Экс-футболист предположил, что это связано с отсутствием доверия клубов к молодым стражам ворот.

«Это грустно. Это происходит потому что в клубах больше нет терпения по отношению к молодым вратарям. Команды предпочитают подписывать готовых голкиперов из-за рубежа. Молодых вратарей больше не привлекают. Вот у «Баварии» был хороший вратарь Фрюхтль, но они продали мальчика в венскую «Аустрию». Я этого не понял. Фрюхтль мог бы развиваться и в «Баварии». В профессиональном футболе больше нет терпения. На меня рассчитывали, когда мне было 18 лет. Без всяких если и но», — приводит слова Майера Sport1.