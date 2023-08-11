Полузащитник «Краснодара» Кривцов рассказал о целях команды на сезон
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о целях команды на текущий сезон, отметив, что «быки» хотят занять как можно более высокое место в турнирной таблице.
«Задача «Краснодара» — занять место как можно выше и стараться выигрывать каждую игру», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнем сезоне «Краснодар» провёл три матча в рамках Российской Премьер-Лиги, одержав три победы и набрав девять очков. Сейчас кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от московского «Спартака» только по дополнительным показателям.
20-летний Кривцов в нынешнем сезоне сыграл за «Краснодар» пять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
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