Агент: Азмун в Россию не вернётся, вариант с «Зенитом» не рассматривается
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Футбольный агент Кова Тилавпур, занимающийся иранским рынком, оценил шансы нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна вернуться в чемпионат России и подписать контракт с санкт-петербургским «Зенитом», заявив, что у форварда есть предложения из Саудовской Аравии и Франции.
«Почти не сомневаюсь, что Азмун в Россию не вернётся. У него есть предложения из Франции и Саудовской Аравии. Насколько я владею информацией, сегодня вариант с «Зенитом» футболист и его новые агенты не рассматривают», — приводит слова Тилавпура «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» ведёт переговоры с «Байером» о переходе Азмуна. Сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за возвращение иранского форварда € 5 млн.
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