Швеция обыграла Японию и вышла в полуфинал женского ЧМ-2023

Сегодня, 11 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречались сборные Японии и Швеции. Игра 1/4 финала проходила на стадионе «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу Швеции.
Женская сборная Швеции открыла счёт в матче на 32-й минуте, голом отметилась Аманда Илестедт. Шведки удвоили своё преимущество на 51-й минуте. Автором второго взятия ворота стала Филиппа Ангелдал, которая успешно реализовала пенальти. В концовке матча, на 87-й минуте, Япония сократила отставание в счёте усилиями Хоноки Хаяси. При этом десятью минутами ранее японки не реализовали пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу шведских футболисток.
Таким образом, сборная Швеции вышла в полуфинал женского мундиаля, где сыграет со сборной Испании.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 11 августа 2023
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