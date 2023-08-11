Мостовой: «Урал» выглядит неплохо, но у «Спартака» есть кураж и глубина состава
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с «Уралом» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Всё на стороне «Спартака». У команды есть кураж и глубина состава — это то, что во многих матчах играет решающую роль. Показателен матч с «Пари НН», когда пропустили четыре, а потом сделали замены и выиграли. То же было и с «Рубином».
В матче с «Уралом» я бы поставил 60 на 40 в пользу «Спартака». «Урал» тоже неплохо выглядит, но смотришь на состав и скамейку и думаешь: а как? Конечно, отдашь преимущество «Спартаку». Другое дело, что «Урал» это тоже понимает. Можно играть в футбол, который неприятен команде соперника», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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