Мостовой: «Урал» выглядит неплохо, но у «Спартака» есть кураж и глубина состава

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с «Уралом» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Всё на стороне «Спартака». У команды есть кураж и глубина состава — это то, что во многих матчах играет решающую роль. Показателен матч с «Пари НН», когда пропустили четыре, а потом сделали замены и выиграли. То же было и с «Рубином».

В матче с «Уралом» я бы поставил 60 на 40 в пользу «Спартака». «Урал» тоже неплохо выглядит, но смотришь на состав и скамейку и думаешь: а как? Конечно, отдашь преимущество «Спартаку». Другое дело, что «Урал» это тоже понимает. Можно играть в футбол, который неприятен команде соперника», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.