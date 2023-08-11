«Переживём!» Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о неудачном старте сезона

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о неудачном старте сезона для команды, заявив, что всё находится под контролем, а оснований для разговора о кредите доверия к главному тренеру Сергею Ташуеву нет.
«Старт сезона — четыре поражения в пяти матчах? Переживём! Те сложности, которые были: отсутствие футболистов для ротации, много травмированных — потихоньку всё налаживается, футболисты подходят в общую группу. К тому же требуется адаптация от новичков — они буквально несколько тренировок провели. Им нужно привыкать к условиям, требованиям тренерского штаба. Верим в лучшее.
Ещё ничего не случилось, чтобы говорить о кредите доверия к Сергею Ташуеву. Он тренер команды — работает. Всё под контролем», — приводит слова Айдамирова Sport24.
В трёх матчах сезона РПЛ «Ахмат» потерпел два поражения и одержал одну победу, набрав три очка.
- 11 августа 2023
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