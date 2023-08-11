В женском футболе появится новый чемпион мира. Прошлые победители уже вылетели с ЧМ-2023

В женском футболе в ближайшее время появится новый чемпион мира. Все прошлые победители турнира — США, Германия, Норвегия и Япония — уже вылетели с чемпионата мира 2023 года.

На женском ЧМ-2023 остались сборные Швеции и Испании, которые уже сформировали первую полуфинальную пару турнира. Вторая пара полуфинала будет сформирована по итогам четвертьфинальных противостояний Австралии и Франции, а также Англии и Колумбии.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира. Ещё два триумфа на счету Германии и по одному у Японии и Норвегии.