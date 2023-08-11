«Легко с «Факелом» никому и никогда не будет». Семак — о предстоящем матче «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом», отметив, что с этой командой легко не бывают ни одному сопернику. Специалист считает, что недобор очков воронежцами связан с реализацией и невезением.

«В каком состоянии команда подходит к матчу с «Факелом»? В нормальном, рабочем состоянии. Мы в основном восстанавливаемся — понятно, что в таком графике сложно работать над чем-то основательным. Мы делаем акцент на восстановление и надеемся, что к «Факелу» подойдём в хорошей форме.

Мы прекрасно знаем и главного тренера, и команду — она очень неуступчивая. Что касается корреляции между качеством игры и количеством набранных очков, то я думаю, им немного не повезло, потому что во всех матчах «Факел» забивает. Думаю, недобор очков связан с реализацией и невезением. Команда неплохо показала себя и в прошлом сезоне, и в этом. Легко с «Факелом» никому и никогда не будет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».