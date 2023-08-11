Колосков — о матче России с Буркина-Фасо: зачем языком молоть, если ничего не решено?

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на новость о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Буркина-Фасо. Ранее появлялась информация, что футбольные федерации стран ведут переговоры о возможной игре сборных.

«У меня мнение будет, когда решение будет принято. А сейчас что я буду языком молоть, если они нам ещё ничего не ответили. Начну фантазировать, о, как хорошо, Буркина-Фасо, какая прелесть, в принципе лучше играть, чем не играть. А конкретно по этому случаю можно говорить, когда договорятся.

Получается ли так, что топовых соперников сборной России даже на уровне Африки не стоит ждать, поскольку даже Камерун отказался с нами играть? Не знаю, знаешь, я этим не занимаюсь, если бы я занимался, был штатным работником РФС, я бы сказал тебе что-то интересное, а так, я понятия не имею, никакого отношения к этим всем проблемам не имею. А мнение моё я могу говорить только тогда, когда всё решится. А молоть языком по теме, которая ещё не решена, какой в этом смысл?

Будет ли смеяться общественность, если мы договоримся об игре с Буркина-Фасо? Да общественность всегда будет такой, кто-то доволен, кто-то недоволен, надо здесь исходить из интереса футбола России», — приводит слова Колоскова «ВсёПроСпорт».