Защитник «Факела» Брызгалов: для любого спортсмена выиграть Кубок России — это топ

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о престижности Кубка России для футболистов. Напомним, в последнем матче кубкового Пути РПЛ воронежцы сенсационно переиграли московский ЦСКА со счётом 2:0.

«Почему же «Факелу» не нужен Кубок России? Это топовые игры. Тот же ЦСКА — топ-соперник. Все получают игровую практику. Бьёмся за очки. Кубок — это трофей. Для любого спортсмена выиграть Кубок России — это топ!» — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Несмотря на поражение от «Факела», ЦСКА по-прежнему возглавляет группу А, набрав три очка. Остальные команды («Сочи», «Оренбург» и «Факел») также разжились тремя очками, однако у армейцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей — 6:2 (+4).