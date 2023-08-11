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Кривцов: главное, чтобы сборная России играла. Вызовут ли? Есть штаб, который смотрит

Кривцов: главное, чтобы сборная России играла. Вызовут ли? Есть штаб, который смотрит
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о возможном вызове в сборную России на товарищеский матч с национальной командой Катара. Ранее сообщалось, что команды встретятся в сентябре 2023 года в Катаре.

«Вызовут ли в сборную России? Не знаю. На это есть тренерский штаб и люди, которые смотрят. Это будет их решение. Как оценю соперника — сборную Катара? Неважно, с кем играть. Главное, чтобы сборная просто играла. Это самое важное», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча: с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сейчас российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований из-за политической ситуации в мире.

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