19-летний игрок «Зенита» Васильев: у меня хороший контакт и с бразильцами, и с русскими

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о своём дебюте в стартовом составе сине-бело-голубых в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:0), отметив, что ему очень хотелось забить в этой игре. Также игрок отметил, что установил хороший контакт со всеми футболистами основного состава петербуржцев.

«Долго ли вспоминал свой голевой момент после игры? Да, конечно, вспоминал — очень хотелось забить в этом матче, но не получилось. Расстроился сильно — других моментов у меня, в общем-то, не было. Конечно, обидно.

Есть ли у меня ещё волнение и стеснение перед партнёрами по команде? Нет, волнения уже нет — я уже больше двух месяцев в команде, и со всеми у меня хороший контакт — и с бразильцами, и с русскими всё отлично», — приводит слова Васильева официальный сайт «Зенита».