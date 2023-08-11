Неймар согласовал с «Барселоной» контракт по схеме «2+1» с зарплатой € 13 млн в год

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар согласовал условия личного контракта с испанской «Барселоной». Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, бразилец согласился подписать двухлетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на один сезон с зарплатой € 13 млн в год. Для осуществления перехода осталось только договориться с «ПСЖ». И «Барселона», и Неймар настроены оптимистично.
Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Барселону», проявив определённую гибкость в переговорах по трансферу бразильца.
В минувшем сезоне-2022/2023 31-летний Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
Ли Кан Ин разозлился на шутку Неймара:
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