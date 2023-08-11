В Кубке Московского спорта по футболу примут участие зарубежные клубы

14 августа 2023 года на территории «РЖД Арены» стартует 1-й тур «Битвы Школ» – международного футбольного турнира, организованного при поддержке Департамента спорта города Москвы в рамках празднования столетия Московского спорта. В борьбе за Кубок Московского спорта по футболу сойдутся 24 команды 2012 года рождения из России, Турции, Сербии, Республики Беларусь, Узбекистана и Казахстана.

В «Битве Школ» примут участие академии пяти зарубежных клубов: «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Айбын Астана» (Астана, Казахстан), «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) и минское «Динамо» (Республика Беларусь), а также 19 российских молодёжных команд, среди которых «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».

Участники разделятся на шесть групп по четыре клуба в каждой. После окончания группового этапа состоится раунд плей-офф, в рамках которого команды из разных групп разыграют между собой соответствующие места в турнирной таблице:

за 17–24-е позиции поборются клубы, занявшие последние места в группах, а также две команды с третьего места с наименьшими показателями;

за 9–16-е – четыре оставшиеся команды, занявшие третье место, а также четыре команды с наименьшими показателями со второго места;

за 1–8-е – победители групп, а также два клуба, занявшие второе место с наилучшими показателями.

«Приятно видеть, что идея «Битвы Школ» пошла далеко за пределы фигурного катания. Этот турнир был создан совместными усилиями Федерации фигурного катания и Департамента спорта города Москвы для того, чтобы вывести детско-юношеские состязания на новый уровень и дать молодым спортсменам возможность приобщиться к большим турнирам. За месяцы, что шли соревнования, «Битва Школ» стала узнаваемым брендом. Так что масштабировать идею и на другие виды спорта – грамотное решение, которое я полностью поддерживаю. Желаю инициативе процветать и расширяться, а юным участникам, каким бы видом спорта они ни занимались, получать удовольствие от соревновательного процесса», – рассказала Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы

Групповой этап Кубка пройдёт с 14 по 16 августа, а раунд плей-офф – с 18 по 20 августа. Матчи группового этапа и раунда плей-офф состоятся на «Сапсан Арене» и резервном поле №6, а матч за третье место и финал – на «РЖД Арене».

Вход для зрителей свободный.

Справка о турнире:

Кубок Московского спорта по футболу (или «Битва Школ») – международные соревнования среди футбольных команд 2012 года рождения, которые будут проходить в Москве с 14 по 20 августа. В 2023 году футбольный турнир под эгидой «Битвы Школ» пройдёт в первый раз.

Соревнования под брендом «Битва Школ» впервые состоялись в Москве как Кубок Московского спорта по фигурному катанию, который проходил с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В «Битве Школ» (фигурное катание) принимали участие ученики 100 школ фигурного катания возрастом от шести до 12 лет, турнир состоял из шести этапов и финала.

«Битва Школ» приурочена к 100-летию Московского спорта. На официальном сайте, посвящённом юбилею, любой желающий может ознакомиться с историческими фактами о спортивных достижениях, посмотреть серию документальных фильмов, прочесть истории успеха известных московских спортсменов, а также оставить свой след в масштабном праздновании, поделившись своей историей.