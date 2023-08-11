Футболистка сборной Швеции утешала плачущую молодую звезду Японии после вылета с ЧМ-2023
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Защитница сборной Швеции по футболу Йонна Андерссон после победы над Японией в 1/4 финала женского ЧМ-2023 утешала плачущую соперницу. Молодая звезда азиатской сборной Маика Хамано не сумела сдержать слёз из-за вылета с турнира. Андерссон вместо того, чтобы праздновать победу, пыталась утешить 19-летнюю японку.
«Я сказала ей, что впереди у неё ещё много чемпионатов мира», — заявила Андерссон на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 11 августа, в матче женского чемпионата мира — 2023 встречались сборные Японии и Швеции. Игра 1/4 финала проходила на стадионе «Эден Парк» (Окленд, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу Швеции.
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