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Все три летних новичка — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Сегодня, 11 августа, пройдёт матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак». Начало — в 18:00 мск. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Железнов, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме, Шеттине.

«Спартак»: Свинов, Джикия, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Чернов, Классен, Дуарте, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Мозес, Мелёшин, Бальде.