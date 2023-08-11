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Кайседо отказал «Ливерпулю», сказав, что сдержит слово и перейдёт в «Челси»

Кайседо отказал «Ливерпулю», сказав, что сдержит слово и перейдёт в «Челси»
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21-летний полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Мойсес Кайседо решил отклонить предложение «Ливерпуля», сказав, что хочет перейти только в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, эквадорский футболист решил сдержать своё слово, данное в мае этого года. Тогда Кайседо согласовал личные условия контракта с «аристократами» и пообещал, что перейдёт только в «Челси» в том случае, если «Брайтон» примет предложение лондонского клуба. Теперь «Челси» нужно ещё раз отправить предложение по Кайседо «Брайтону», после чего сделка будет полностью завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выиграл спор у «Челси» за трансфер Кайседо. «Ливерпуль» должен был согласовать трансфер хавбека с «чайками» за рекордную для английского футбола сумму £ 110 млн ($ 139,5 млн).

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