Илья Геркус назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус поделился впечатлениями от стартовых туров Российской Премьер-Лиги.

«Начну делиться соображениями с нашей любимой Премьер-Лиги. Какие-то глобальные выводы и прогнозы делать рановато, но определённые впечатления от прошедших трёх туров сложились, ими и поделюсь. Итак.

Для «Зенита» — доминанты и гегемона нашего футбола последних четырёх лет — этот сезон будет самым непростым. Владелец и болельщики по-прежнему будут ждать только чемпионства, но на этот раз, чтобы в очередной раз поднять над головой чемпионский кубок, придется серьёзно сражаться. Прежде всего с самими собой. С перестройкой команды, с падающей мотивацией.

Затем с претендентами, к числу которых сегодня можно отнести, как мне кажется, три клуба.

Во-первых, ЦСКА — команду опытную, с опытными игроками и опытным тренером. Они знают, как идти по дистанции, как распределять силы, знают (и умеют) взрываться на финише.

Во-вторых, это «Спартак». У «Спартака» мощнейшая атака, тот же тренер, второй сезон подряд (не так часто в последние годы спартаковским тренерам доверяют целых два года), позитивные ожидания от публики и медиа (чего нет у «Зенита»). Шансы есть.

Наконец, «Краснодар». Пора им если не выигрывать трофей, то хотя бы всерьёз претендовать. Многое для этого есть.

«Локомотив» и «Динамо» — чемпионство не в этом сезоне. Интересные команды, с молодыми яркими игроками и тренерами, но обе несбалансированные, сыроватые, если так можно говорить о командах. Предел их амбиций — медали.

Серединку (пока) пропустим. Поговорим вкратце о группе на выход. Внизу таблицы свой турнир, своя атмосфера, своя жизнь. Две прямые путёвки разыграют, на мой взгляд, «Факел», «Нижний» и «Балтика». Эти трое пока выглядят слабее остальных. Ещё за две путёвки в стыки поборются «Рубин», «Оренбург» и «Сочи», — написал Геркус в телеграм-канале.