Нападающий «Балтики» Барков: мы не делим Кубок и чемпионат, каждый матч — финал

Форвард калининградской «Балтики» Дмитрий Барков высказался о начале сезона для клуба и спрогнозировал, на каком месте команда закончит чемпионат.

«Для нас сейчас каждая игра – это шаг вперёд. С каждым матчем «Балтика» играет лучше и увереннее. Я думаю, что скоро будет ещё лучше. Главное – продолжать работу на максимуме. В целом мы сейчас не делим Кубок и чемпионат, потому что только вошли в эту лигу, и для нас каждая игра – это финал. Поэтому настрой на кубок и чемпионат одинаковый.

Где «Балтика» закончит чемпионат? Мы будем рядом с десяткой, это 100%. У нас невероятно крутая команда, отличный коллектив, где каждый борется друг за друга в любой момент. Это дорогого стоит, и я уверен, что мы будем выше и выше с каждым матчем. Все ребята уверены в себе и знают, что мы можем играть на этом уровне. Работа, которую команда проводит на тренировках, является этому подтверждением. Но нам ещё предстоит многое доказать, в том числе и нашим болельщикам. Коллектив, желание и самоотдача – вот основа нашей команды», — приводит слова Баркова Metaratings.

«Балтика» сыграла три матча в РПЛ и две встречи в Кубке России. В этих встречах команда одержала три победы и дважды проиграла.