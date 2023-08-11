Нападающий «Балтики» Барков: мы не делим Кубок и чемпионат, каждый матч — финал

Форвард калининградской «Балтики» Дмитрий Барков высказался о начале сезона для клуба и спрогнозировал, на каком месте команда закончит чемпионат.
«Для нас сейчас каждая игра – это шаг вперёд. С каждым матчем «Балтика» играет лучше и увереннее. Я думаю, что скоро будет ещё лучше. Главное – продолжать работу на максимуме. В целом мы сейчас не делим Кубок и чемпионат, потому что только вошли в эту лигу, и для нас каждая игра – это финал. Поэтому настрой на кубок и чемпионат одинаковый.
Где «Балтика» закончит чемпионат? Мы будем рядом с десяткой, это 100%. У нас невероятно крутая команда, отличный коллектив, где каждый борется друг за друга в любой момент. Это дорогого стоит, и я уверен, что мы будем выше и выше с каждым матчем. Все ребята уверены в себе и знают, что мы можем играть на этом уровне. Работа, которую команда проводит на тренировках, является этому подтверждением. Но нам ещё предстоит многое доказать, в том числе и нашим болельщикам. Коллектив, желание и самоотдача – вот основа нашей команды», — приводит слова Баркова Metaratings.
«Балтика» сыграла три матча в РПЛ и две встречи в Кубке России. В этих встречах команда одержала три победы и дважды проиграла.
- 11 августа 2023
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:38
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:06
-
15:52
-
15:49
-
15:32
-
15:31
-
15:28
-
15:03
-
15:03
-
14:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
-
14:25