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Урал — Спартак. Прямая трансляция
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В «Спартаке» объяснили, почему вратарь Свинов выйдет в старте на матч с «Уралом»

В «Спартаке» объяснили, почему вратарь Свинов выйдет в старте на матч с «Уралом»
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Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов объяснил, почему голкипер Илья Свинов выйдет в основном составе на матч 4-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Александр Максименко только недавно поправился после инфекции, пока он в запасе. Селихов продолжает восстанавливаться от травмы. Как вы могли видеть, тренер принял решение поставить в основной состав Илью Свинова», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 11 августа, состоится матч 4-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
11 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
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