«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в марте 2023 года. В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 6:0.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.