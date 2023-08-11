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«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в марте 2023 года. В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 6:0.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.

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