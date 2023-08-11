Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: в «Спартаке» планируют отдать в аренду защитника Маслова

Источник: в «Спартаке» планируют отдать в аренду защитника Маслова
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может уйти в аренду в это трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, в клубе ищут варианты для отправки игрока в аренду. Сам Маслов полностью здоров и готов играть. Футболист находится с командой в Екатеринбурге, но не попал в заявку на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из-за её ограничения по местам.

23-летний Павел Маслов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В стартовавшем сезоне защитник ещё не выходил на поле. «Спартак» начал чемпионат России с трёх побед. Контракт российского футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.

Материалы по теме
Маслов раскрыл секрет успеха «Спартака» в начале сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023