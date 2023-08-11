Источник: в «Спартаке» планируют отдать в аренду защитника Маслова
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может уйти в аренду в это трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.
По информации источника, в клубе ищут варианты для отправки игрока в аренду. Сам Маслов полностью здоров и готов играть. Футболист находится с командой в Екатеринбурге, но не попал в заявку на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» из-за её ограничения по местам.
23-летний Павел Маслов в прошлом сезоне провёл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В стартовавшем сезоне защитник ещё не выходил на поле. «Спартак» начал чемпионат России с трёх побед. Контракт российского футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.
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