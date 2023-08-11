Романо: Кейн готовится к вылету в Мюнхен. Сделка заключена
Поделиться
Английский нападающий Гарри Кейн находится в аэропорту и наконец собирается лететь в Мюнхен вместе со своей делегацией. Сделка между клубами заключена, никаких проблем, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, у «Баварии» уже запланирован медицинский осмотр для Кейна, и его четырёхлетний контракт должен быть подписан.
Ранее СМИ сообщали, что вылет форварда откладывали из-за того, что руководство английского «Тоттенхэма» пыталось внести изменения в условия сделки с «Баварией».
30-летний Гарри Кейн провёл 38 матчей в прошлом сезоне английской Премьер-лиги, в которых забил 30 голов. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2023
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46
Партнерский контент