Романо: Кейн готовится к вылету в Мюнхен. Сделка заключена

Английский нападающий Гарри Кейн находится в аэропорту и наконец собирается лететь в Мюнхен вместе со своей делегацией. Сделка между клубами заключена, никаких проблем, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, у «Баварии» уже запланирован медицинский осмотр для Кейна, и его четырёхлетний контракт должен быть подписан.

Ранее СМИ сообщали, что вылет форварда откладывали из-за того, что руководство английского «Тоттенхэма» пыталось внести изменения в условия сделки с «Баварией».

30-летний Гарри Кейн провёл 38 матчей в прошлом сезоне английской Премьер-лиги, в которых забил 30 голов. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 90 млн.