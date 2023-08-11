Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Кейн готовится к вылету в Мюнхен. Сделка заключена

Романо: Кейн готовится к вылету в Мюнхен. Сделка заключена
Комментарии

Английский нападающий Гарри Кейн находится в аэропорту и наконец собирается лететь в Мюнхен вместе со своей делегацией. Сделка между клубами заключена, никаких проблем, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, у «Баварии» уже запланирован медицинский осмотр для Кейна, и его четырёхлетний контракт должен быть подписан.

Ранее СМИ сообщали, что вылет форварда откладывали из-за того, что руководство английского «Тоттенхэма» пыталось внести изменения в условия сделки с «Баварией».

30-летний Гарри Кейн провёл 38 матчей в прошлом сезоне английской Премьер-лиги, в которых забил 30 голов. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по трансферу Кейна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023