«Севилья» — «Валенсия»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

В матче 1-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Валенсия». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне в матче первого круга чемпионата Испании команды сыграли вничью — 1:1. Во встрече второго круга «Севилья» в гостях одержала победу со счётом 2:0.

«Севилья» завершила сезон-2022/2023 Ла Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 49 очков после 38 матчей. «Валенсия» (42) финишировала на 16-й строчке. Чемпионом Испании стала «Барселона» (88).