«Урал» — «Спартак»: Бонгонда с паса Промеса сравнял счёт в матче

Сегодня, 11 августа, проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти. Голкипер красно-белых Илья Свинов отразил удар Даниэля Мишкича, чем спас свою команду и не дал «Уралу» открыть счёт в матче — 0:0. В самом конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Даниэль Мишкич исправился за незабитый пенальти и смог открыть счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. В самом начале второго тайма, на 54-й минуте, нападающий красно-белых Тео Бонгонда с паса Квинси Промеса сравнял счёт в матче — 1:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным результатом (2:2).

«Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1). «Урал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице с семью набранными очками. Екатеринбуржцы победили московский ЦСКА (2:1) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1).