Защитник «Лиона» Люкеба стал игроком «РБ Лейпциг»

Немецкий «РБ Лейпциг» официально объявил о подписании защитника Кастелло Люкеба, ранее выступавшего за французский «Лион».

20-летний центральный защитник подписал пятилетний контракт и будет выступать под номером 23.

«Я был очень заинтересован в переходе в «РБ Лейпциг» и в переезде в Бундеслигу, поэтому очень рад, что переезд состоялся. Я в восторге от тренировочной базы, стадиона, города и прежде всего от команды, в которой собраны молодые игроки — мне не терпится играть здесь в футбол. В результате всего этого я понял, что переход в «Лейпциг» был абсолютно правильным решением для меня.

Я присоединяюсь к интересной команде и клубу с большими амбициями. «РБ Лейпциг» — это особый стиль футбола и постоянное движение вверх. Это отличное место для молодых игроков, где они могут развиваться на самом высоком уровне, что уже доказали ряд французских игроков. Лига стартует на следующей неделе, поэтому ещё важнее, чтобы я быстро освоился и смог помочь команде», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Кастелло прошёл через академию «Лиона» и дебютировал в чемпионате Франции в возрасте 18 лет.