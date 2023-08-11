Обвиняемого в изнасиловании Бен-Йеддера отпустили под залог
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Нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера, обвиненяемого в изнасиловании, отпустили под залог в € 900 тыс. Об этом сообщил RMC Sport.
Ранее появилась информация, что две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвинили Бен-Йеддера и его младшего брата в принуждениях к половому акту после совместно проведённого вечера. Инцидент произошёл 10 июля в коммуне Босолей, расположенной неподалёку от Монако. Футболист был обвинён в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии. У него потребовали залог в размере € 900 тыс., который был оплачен. Следствие продолжается.
В минувшем сезоне на счету 32-летнего Бен-Йеддера 19 голов в 32 матчах чемпионата Франции. Он провёл за сборную Франции 19 матчей, в которых забил три мяча.
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