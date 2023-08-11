«Спартак» потерпел первое поражение в новом сезоне

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:3. Это поражение стало для красно-белых первым в новом сезоне — до этого московский клуб выиграл в первых пяти матчах нового сезона.
Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Голами во встрече отметились Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Биквалфи у «Урала», а также Тео Бонгонда и Александр Соболев у красно-белых. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.
Таким образом, «Урал» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский клуб набрал 10 очков из 12 возможных в четырёх матчах чемпионата. «Урал» до матча со «Спартаком» победил московский ЦСКА (2:1) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1). «Спартак» занимает второе место с девятью очками в четырёх встречах. Красно-белые до поражения «Уралу» в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).
- 11 августа 2023
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