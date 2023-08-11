Экс-игрок ЦСКА Олисе: болельщики «Спартака» были реально сумасшедшими

Бывший игрок московского ЦСКА Секу Олисе рассказал о воспоминаниях о времени, проведённом в России.

«Россия — мой второй дом. Я провёл прекрасные четыре года в ЦСКА, мне очень приятно вернуться сюда. Я же здесь провёл лучшие годы своей карьеры. Воспоминания только положительные, потому что я становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка России, ну и, конечно, играл в четвертьфинале Лиги чемпионов против миланского «Интера». Просто круто, по-другому не могу сказать.

Одно из самых крутых воспоминаний здесь? Наверное, матчи со «Спартаком». Особенно тот, где мы с Думбия реагировали на высказывания болельщиков «Спартака». Нам же постоянно кричали: «Обезьяна-обезьяна», ну мы просто не могли им ответить. Но болельщики «Спартака» были реально сумасшедшими. Если ЦСКА проигрывал в матчах со «Спартаком», начиналось безумие. Я боялся выйти на улицу и выпить кофе. Эти моменты точно навсегда запомнятся», — приводит слова либерийца «Матч ТВ».