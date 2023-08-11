Бонгонда — первый игрок «Спартака» за 15 лет, отличившийся в каждом из первых 4 матчей РПЛ

Нападающий Тео Бонгонда стал первым игроком в истории «Спартака» за как минимум последние 15 сезонов, отметившимся голом или ассистом в каждом из своих первых четырёх матчей в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Таким образом, у Бонгонда три гола и один ассист в стартовых четырёх турах чемпионата России. Конголезский форвард отдал голевую передачу в 1-м туре РПЛ с «Оренбургом», после чего забивал по голу в каждом последующем матче чемпионата — с «Балтикой», с «Рубином», а также в сегодняшнем матче с «Уралом», отличившись на 54-й минуте матча, но, к сожалению, это не помогло красно-белым одержать победу — «Урал обыграл «Спартак» со счётом 3:2.
Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.
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