Глава «Урала» Иванов: мы переиграли «Спартак», но тройных премиальных не будет
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал победу своего клуба над московским «Спартаком».
«Показали хороший футбол. Мы переиграли «Спартак». У нас моментов было больше. В первом тайме Каштанов не забил, Шеттине не попал в пустые ворота.
Будут ли тройные премиальные? Нет. Удивил «Спартак»? Чем? Хорошая команда, играла в футбол. Чем удивили? Я считаю, что наша команда всех сегодня удивила», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком». Встреча завершилась победой уральского клуба со счётом 3:2. Решающий гол был забит на 90+4-й минуте.
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