«Спартак» пропустил семь голов в двух последних матчах

Сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:3.

Таким образом, красно-белые демонстрируют не лучшую игру в обороне за последние матчи — они пропустили семь мячей в двух последних играх — в среднем не менее трёх пропущенных голов за матч. Напомним, ранее «Спартак» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России смог одержать победу над «Пари Нижний Новгород», но в этой встрече также пропустил довольно много — матч закончился со счётом 5:4 в пользу красно-белых.

Всего в первых шести матчах нового сезона «Спартак» пропустил 12 мячей — не менее двух за игру. Напомним, «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ с девятью очками в четырёх встречах. Красно-белые до поражения «Уралу» в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).