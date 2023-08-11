В «Спартаке» ответили на вопрос об усилении защиты и опорной зоны

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном усилении обороны и опорной зоны команды. Сегодня, 11 августа, в матче 4-го тура чемпионата России красно-белые уступили «Уралу» — 2:3.

«Оценка игры команды и каких-то тактических схем — это вопрос к тренеру, а не ко мне. Стоит ли усиливать оборону? Как вы знаете, команда защищается вся, а не только центральные защитники. Игра обороны — это игра всей команды.

Очевидно, что мы сегодня играли не здорово. Результат мог быть разный — могли и выиграть. Вы сами видите, что ситуация менялась всю игру.

Усилить опорную зону? Все вопросы по игре команды, по тактике и по усилениям — это компетенция тренера», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.