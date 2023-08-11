Абаскаль прокомментировал первое поражение «Спартака» в новом сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, это поражение стало для красно-белых первым в новом сезоне.

«Чего не хватило Спартаку? К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов.

Это только 4-й тур, нам предстоит провести ещё много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение в сезоне», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.