В «Спартаке» отказались отвечать на вопрос, получал ли клуб предложения по Хлусевичу
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отказался отвечать на вопрос о трансферном предложении итальянской «Болоньи» по крайнему защитнику команды Даниилу Хлусевичу.
«Получил ли «Спартак» предложение по Хлусевичу от «Болоньи»? Как я говорил много раз, пока не подписаны какие-то конкретные документы, мы не комментируем ни фамилии, ни предложения», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «Болоньи» в покупке российского футболиста.
22-летний Даниил Хлусевич перешёл в «Спартак» из тульского «Арсенала» зимой 2022 года. С тех пор игрок провёл за красно-белых 53 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
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