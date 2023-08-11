В «Спартаке» отказались отвечать на вопрос, получал ли клуб предложения по Хлусевичу

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев отказался отвечать на вопрос о трансферном предложении итальянской «Болоньи» по крайнему защитнику команды Даниилу Хлусевичу.

«Получил ли «Спартак» предложение по Хлусевичу от «Болоньи»? Как я говорил много раз, пока не подписаны какие-то конкретные документы, мы не комментируем ни фамилии, ни предложения», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности «Болоньи» в покупке российского футболиста.

22-летний Даниил Хлусевич перешёл в «Спартак» из тульского «Арсенала» зимой 2022 года. С тех пор игрок провёл за красно-белых 53 матча, в которых забил два гола и отдал три ассиста.