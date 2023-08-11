Абаскаль объяснил, почему не укрепил оборону при помощи замен в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему все замены в матче с «Уралом» были сделаны для усиления атакующей линии, а не для укрепления обороны. Напомним, «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2, красно-белые пропустили два мяча в последние 15 минут встречи.
«Все замены были в атакующую линию, почему не укрепил оборону? Хлусевича выпустили, он — защитник. Вышел Умяров, который опорный полузащитник. Когда ты ведёшь в счёте, нужно не прижиматься к своим воротам, а обороняться за счёт владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». «Спартак» проиграл «Уралу» со счётом 2:3. Красно-белые демонстрируют не лучшую игру в обороне за последние матчи — они пропустили семь мячей в двух последних играх — в среднем не менее трёх пропущенных голов за матч.
- 11 августа 2023
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