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«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Бёрнли»: Траффорд, Байер, Аль-Дахиль, О'Ши, Робертс, Берге, Витиньо, Каллен, Колеошо, Амдуни, Фостер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аке, Аканджи, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанд.

Последний раз команды встречались в марте 2023 года. В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» со счётом 6:0.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.

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