Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала»

Капитан и центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, игра закончилась со счётом 3:2 в пользу екатеринбургской команды. Джикия провёл на поле всё время матча.
«Понятное дело, что недовольны результатом. Вели 2:1, но в конце пропустили два необязательных мяча и проиграли. Обязательно разберём и сделаем выводы.
Я бы не сказал, что мы неуверенно начинаем таймы. У наших ворот сегодня был момент — это факт. Но в целом я бы так не сказал», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.
- 11 августа 2023
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