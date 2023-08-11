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Джикия: все говорят про проблемы в обороне «Спартака», но она начинается с атаки

Джикия: все говорят про проблемы в обороне «Спартака», но она начинается с атаки
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о проблемах в обороне своего клуба.

«Вы все говорите про проблемы в обороне. Но оборона — это не только четыре человека. Оборона начинается с атаки. Те, кто в футболе разбираются, понимают, о чём я говорю. Я думаю, что нам нужно работать всем вместе над оборонительными действиями. Мы обязательно будем это делать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Спартаком». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой уральского клуба со счётом 3:2. Москвичи пропустили два гола после 90-й минуты.

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