Джикия: с тяжёлым календарём для «Спартака» ничего не сделаешь. Это просто факт

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о календаре красно-белых. Сегодня, 11 августа, «Спартак» уступил «Уралу» — 2:3.

«Всего лишь 4-й тур прошёл. Говорить о каких-то итогах — не стоит. Что касается игры и прочего, то понятно, что это старт сезона. Когда происходят такие игры, нужно правильно делать выводы и идти дальше. Мы этим и займёмся. Уверен в том, что правильно сделаем выводы и постараемся не допускать таких ошибок, как сегодня.

Тяжёлый календарь? Это факт, и всё. С этим ничего не сделаешь. Играем. Когда назначен игровой день, тогда и будет игра. Сказался ли плотный график на состоянии «Спартака»? Тяжело ответить на это вопрос. Если брать предыдущую кубковую игру, то составы были разные. Тяжело сказать, что сказалось, а что нет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.