Джикия: с тяжёлым календарём для «Спартака» ничего не сделаешь. Это просто факт

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о календаре красно-белых. Сегодня, 11 августа, «Спартак» уступил «Уралу» — 2:3.
«Всего лишь 4-й тур прошёл. Говорить о каких-то итогах — не стоит. Что касается игры и прочего, то понятно, что это старт сезона. Когда происходят такие игры, нужно правильно делать выводы и идти дальше. Мы этим и займёмся. Уверен в том, что правильно сделаем выводы и постараемся не допускать таких ошибок, как сегодня.
Тяжёлый календарь? Это факт, и всё. С этим ничего не сделаешь. Играем. Когда назначен игровой день, тогда и будет игра. Сказался ли плотный график на состоянии «Спартака»? Тяжело ответить на это вопрос. Если брать предыдущую кубковую игру, то составы были разные. Тяжело сказать, что сказалось, а что нет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 11 августа 2023
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:47
-
20:46
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:11
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:07