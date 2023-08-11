Первое поражение красно-белых в сезоне и 5 голов — в видеообзоре матча «Урал» — «Спартак»

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». «Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» со счётом 3:2.

На 12-й минуте встречи в ворота «Спартака» был назначен пенальти. Голкипер красно-белых Илья Свинов отразил удар Даниэля Мишкича, чем спас свою команду и не дал «Уралу» открыть счёт в матче — 0:0. В самом конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Даниэль Мишкич исправился за незабитый пенальти и смог открыть счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. В самом начале второго тайма, на 54-й минуте, нападающий красно-белых Тео Бонгонда с паса Квинси Промеса сравнял счёт в матче — 1:1.

На 82-й минуте встречи Александр Соболев вывел «Спартак» вперёд — 2:1. На 90-й минуте встречи игрок «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт в матче, установив окончательный счёт — 2:2, ничья. На 90+4-й минуте встречи Эрик Бикфалви смог поразить ворота красно-белых, «Урал» вырвал победу в матче со счётом 3:2.

Таким образом, «Урал» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский клуб набрал 10 очков из 12 возможных в четырёх матчах чемпионата. «Урал» до матча со «Спартаком» победил московский ЦСКА (2:1) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1). «Спартак» занимает второе место с девятью очками в четырёх встречах. Красно-белые до поражения «Уралу» в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1).