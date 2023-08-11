Президент «Урала» Иванов: результат матча со «Спартаком» полностью справедливый

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Спартаком», а также раскрыл секрет успешного начала сезона.
«Никаких эмоций уже не осталось, все оставили на поле. Результат матча полностью справедливый, мы играли интереснее и лучше «Спартака». Но с такой командой нельзя расслабляться. В какой-то момент ребята подустали, но потом смогли собраться и забрать игру.
В чём секрет успешного старта сезона? В постоянной работе всего клуба. Мы работаем каждый день по всем направлениям. Наш тренерский штаб развивается от игры к игре, как и наши футболисты. Нацеливаемся ли на чемпионство? Мы нацеливаемся на победу в каждом матче и хотим, чтобы наши болельщики нас любили и продолжали поддерживать нас», — приводит слова Иванова Sport24.
«Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 в матче 4-го тура РПЛ.
- 11 августа 2023
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