Абаскаль: ожидали всего, что произошло на поле. Допустили ошибки, но обязательно справимся

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что помешало красно-белым одержать победу в матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, «Урал» обыграл «Спартак со счётом 3:2, это поражение стало для красно-белых первым в новом сезоне.

«Очень жаль, мы допустили ошибки, но мы обязательно справимся. Ведя в счёте на 87‑й минуте, нужно доводить игру до победы. Календарь? Я уже много говорил (об этом). Сегодня дело не в нём, мы проиграли, будем реагировать. Замена Бонгонда? Нам нужно было освежить состав. Зиньковский до этого провёл хорошую игру, нам нужна была физика на флангах.

Нам не хватило зрелости и контроля в этой игре. Тяжело играть с «Уралом», у них игра построена на дальних пасах вперёд, если ты не выигрываешь верх, то сталкиваешься с проблемами. Против этого соперника необходимо много владеть мячом. Мы смогли сравнять счёт, выйти вперёд, но снова пропустили со стандартного положения, а третий гол я объяснить не могу. Всё, что произошло на поле — мы всего ожидали, готовились этому противостоять, но в футболе бывают ошибки. Нужна реакция команды после этой неудачи. Дело не в сопернике, все будут бороться до конца, ни с кем не будет легко», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».