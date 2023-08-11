Женский «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 16-го тура Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
На 47-й минуте защитница «Зенита» Вероника Куропаткина не реализовала пенальти. Счёт в матче на 79-й минуте открыла полузащитница гостей Екатерина Пантюхина. Через четыре минуты она оформила дубль.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 44 очка после 16 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 37 очков.
В следующем туре чемпионата России «Зенит» на выезде встретится с «Динамо», а «Локомотив» отправится к гости к «Крыльям Советов». Оба матча запланированы на 20 августа.
- 11 августа 2023
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