«Дженоа» взял защитника «Ювентуса» де Винтера в аренду с правом выкупа
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21-летний защитник Кони де Винтер — новый игрок «Дженоа». Бельгийский защитник перешёл из «Ювентуса» на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий, сообщила пресс-служба клуба.
Центральный защитник перешёл в туринский клуб летом 2018 года из бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» на правах свободного агента. За основную команду «Ювентуса» Кони провёл две игры, обе в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Эмполи», в составе которого провёл 14 матчей в чемпионате Серии А. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
Итальянский клуб «Дженоа» вернулся в Серию А спустя год отсутствия в лиге.
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