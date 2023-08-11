«Дженоа» взял защитника «Ювентуса» де Винтера в аренду с правом выкупа

21-летний защитник Кони де Винтер — новый игрок «Дженоа». Бельгийский защитник перешёл из «Ювентуса» на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определённых условий, сообщила пресс-служба клуба.

Центральный защитник перешёл в туринский клуб летом 2018 года из бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» на правах свободного агента. За основную команду «Ювентуса» Кони провёл две игры, обе в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. В прошлом сезоне бельгиец выступал за «Эмполи», в составе которого провёл 14 матчей в чемпионате Серии А. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Итальянский клуб «Дженоа» вернулся в Серию А спустя год отсутствия в лиге.