Камоцци отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Уралом»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение красно-белых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).

«Я надеюсь, что «Спартак» снова поднимется после невероятного поражения в Екатеринбурге», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.